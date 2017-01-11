 

Родственников пропавших нефтяников ознакомили с ходом поисковых работ фото

Автор: Отдел информации 

Согласно распоряжению президента Азербайджана "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, продолжается поисково-спасательная операция, сообщили haqqin.az из поисково-спасательного штаба.

По информации, члены семей пропавших без вести нефтяников побывали в штабе для ознакомления с ходом поисково-спасательных работ.

В штабе сообщили, что для скорейшего нахождения нефтяников мобилизованы все силы с привлечением ведущих специалистов МЧС, МО, ГПС, Государственной морской администрации, SOCAR и Каспийского пароходства, а также современной материально-технической базы.

Начальник Государственной морской администрации отметил, что с учетом погодных условий, скорости и направления ветра, подводного и надводного течения принято решение о расширении зоны поисков. Поисково-спасательные работы охватывают территорию длиной 165 км и шириной 135 км.

Члены семей пропавших нефтяников стали свидетелями проведения интенсивных поисково-спасательных работ с привлечением 44 кораблей и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 сотрудников, включая водолазов Управления водолазной и аварийно-спасательной службы SOCAR, 191 человека личного состава N-ской воинской части Министерства обороны, а также проведения на территории, где обрушилась эстакада, круглосуточного видеонаблюдения с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” телеуправляемых подводных аппаратов ROV.

 

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