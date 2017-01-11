Грузия договорилась с «Газпромом»

Грузия сможет покупать природный газ у российского газового гиганта «Газпром» за 185 долларов за кубический метр вместо ранее заявленных 215 долларов. Об этом заявил сегодня министр энергетики Грузии Каха Каладзе, передает Грузия Онлайн.

Министр сегодня рассказал о последних переговорах с «Газпромом». По его словам, правительство Грузии согласилось на монетизацию транзита российского газа в Армению. Кроме того, Грузия получила скидку от «Газпрома» на российский газ и в случае, если Грузии понадобятся дополнительные объемы, сможет приобрести их у «Газпрома» за 185 долларов вместо 215.

«Мы имеем возможность, в случае необходимости, для удовлетворения сезонного дефицита получить дополнительные объемы природного газа по сниженной цене - за 185 долларов вместо 215», - заявил Каладзе.