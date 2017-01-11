Казахи не хотят отдавать своих девушек китайцам

В столице Казахстана Астане активисты провели стихийный митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и гражданами Китая, сообщает Kazday.

На проспекте Республики рядом с одним из зданий, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с гражданами из Китая, собрались порядка 30 человек.

Полицейские наблюдали за ходом манифестации, но не вмешивались.

Протестующие предлагали крайние меры — немедленно лишать казахстанского гражданства тех девушек, которые осмелятся связать себя узами брака с представителями Поднебесной.

«Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», — было написано на плакатах. Также на растяжках говорилось о том, что необходимо обязать женихов из Китая платить налог в 50 000 долларов за каждую девушку из Казахстана.

Как сообщается, объявление с предложением стать женами граждан Китая опубликовало брачное агентство Астаны. Свахи предлагают помолвку с женихами из Пекина, чей доход составляет не менее 90 тыс. долларов в год.

При этом отмечается, что требования к девушкам минимальны, в связи с чем ожидается большая конкуренция.

«Группа женихов Элитного клуба холостяков из Пекина приезжает в Астану для знакомства с целью заключения брака. Запланирован ряд специальных мероприятий. Мужчины высоко обеспеченные, с европейским образованием, владеющие английским языком и многие — русским. Познакомиться с анкетами женихов можно в офисе агентства», — говорится в объявлении.

Новость о том, что к казахстанкам приедут свататься богатые китайские женихи, вызвала широкий общественный резонанс.