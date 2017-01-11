 

Казахи не хотят отдавать своих девушек китайцам

 

В столице Казахстана Астане активисты провели стихийный митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и гражданами Китая, сообщает Kazday.

На проспекте Республики рядом с одним из зданий, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с гражданами из Китая, собрались порядка 30 человек.

Полицейские наблюдали за ходом манифестации, но не вмешивались.

Протестующие предлагали крайние меры  немедленно лишать казахстанского гражданства тех девушек, которые осмелятся связать себя узами брака с представителями Поднебесной.

«Мужчина сохраняет землю, а женщина  нацию»,  было написано на плакатах. Также на растяжках говорилось о том, что необходимо обязать женихов из Китая платить налог в 50 000 долларов за каждую девушку из Казахстана.

Как сообщается, объявление с предложением стать женами граждан Китая опубликовало брачное агентство Астаны. Свахи предлагают помолвку с женихами из Пекина, чей доход составляет не менее 90 тыс. долларов в год.

При этом отмечается, что требования к девушкам минимальны, в связи с чем ожидается большая конкуренция.

«Группа женихов Элитного клуба холостяков из Пекина приезжает в Астану для знакомства с целью заключения брака. Запланирован ряд специальных мероприятий. Мужчины высоко обеспеченные, с европейским образованием, владеющие английским языком и многие — русским. Познакомиться с анкетами женихов можно в офисе агентства», — говорится в объявлении.

Новость о том, что к казахстанкам приедут свататься богатые китайские женихи, вызвала широкий общественный резонанс.

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