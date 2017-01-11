У успешного молодого бизнесмена Евгения Дудченко дела шли в гору — его компания Comp US постепенно становилась одной из самых известных в Азербайджане в области компьютерных технологий. Но в недобрый час он, как и многие другие предприниматели, попал в поле зрения рэкетиров из МНБ.

Свою нелегкую историю Дудченко все время прерывает, так тяжело ему об этом говорить. Его можно понять: разоренный бизнес еще не самое страшное — драматические события трехлетней давности стоили жизни его отцу и тяжелой болезни матери.

«Летом 2013 года я с семьей выехал на отдых в Краснодарский край, — рассказал Евгений. — И вдруг мне звонит мать и рыдая сообщает, что отца только что забрали в КГБ. Пока переваривал ее слова, в голову приходили разные мысли, но все равно никак не мог уразуметь, за что могли арестовать отца. Понятно, что не КГБ, а МНБ, но ведь и оно поневоле ассоциируется со шпионажем. Однако при чем тут мой отец, который всегда был патриотом, искренне любящим наш Азербайджан? Отбросив все абсурдные мысли, через своих знакомых связался с МНБ и узнал, что отца действительно взяли.

Как позже он мне сам рассказывал, ему на голову накинули мешок и привели в здание министерства. Там его долго допрашивали, и только через несколько часов прояснилось, что причина во мне. Отцу сказали, что за его сыном, то есть за мной, они давно следят и знают, что он очень хорошо зарабатывает, но, так как в нужный момент отыскать не смогли, задержали его. То есть взяли отца вместо сына, как бы заложником. А потом прямо потребовали: «Передай своему сыну, пусть готовит 100 тысяч долларов, чтобы мы от него отстали».

Я сразу же вернулся в Баку. Отца к тому времени отпустили, и он принялся слезно меня умолять: «Давай отдадим им, что они хотят, иначе тебя либо убьют, либо посадят...»

На следующий день со мной связался подполковник Акиф Алиев (подполковник Акиф Алиев — бывший начальник второго отдела Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ — ред.) и назначил мне встречу в ресторане «Гурд Гапысы» на Бадамдаре. В назначенное время меня там встретил тот самый Акиф Алиев, усадил за столик, заказал еду и водку и вообще вел себя так, будто мы с ним давние друзья.

За едой чекист усиленно выспрашивал, какой я имею доход от своего бизнеса и нужна ли мне «крыша». Затем он перешел к главному вопросу и прямо предложил дать 100 тысяч долларов, чтобы оставить меня в покое.

«Генерал знает про все твои дела и требует эту сумму; если откажешься — будет плохо и тебе, и твоей семье», — грозился он, имея в виду Акифа Човдарова.

А напоследок вообще припугнул, сказав, что им известно, что моя сестра именно сейчас едет в Баку на поезде из Москвы, и случаи, мол, бывают разные.

Вернулся я домой буквально в панике и сразу все рассказал отцу, который опять стал меня упрашивать подчиниться этим негодяям. А ночью ему стало плохо, и врачи поставили самый страшный диагноз.

Представляете, в каком я был тогда состоянии?.. Умирающий отец и терроризирующие мою семью вымогатели… Чтобы собрать нужную сумму, мне пришлось сократить работников, продать машину и компьютеры. Но все равно удалось собрать лишь 50 тысяч долларов. Я позвонил Акифу Алиеву и сказал, что у меня всего 50 тысяч, к тому же отец тяжело болен и нужны очень дорогие лекарства.

«Женя, — фамильярно процедил эмэнбешник, — ты нас разочаровываешь. Теперь жди моего звонка. Генерал тебя так просто не простит».

А чуть позже милостиво сообщил, что решено остановиться на 50 тысячах долларов.

На следующий день я собрал 30 тысяч долларов и позвонил Акифу. Мы встретились около школы №20, недалеко от министерства. Я передал ему 30 тысяч долларов и сказал, что оставшиеся 20 тысяч принесу через несколько дней. Пока не отнес бандитам оставшуюся сумму, Акиф без конца трезвонил, а получив деньги, заявил, что они для генерала, а ему я должен преподнести айфон и компьютер. Подчинился, но пришлось отдать еще и несколько ноутбуков последних моделей.

Вся эта история превратилась в ад для моей семьи: вскоре отца похоронили, а мать, не вынеся переживаний, тяжело заболела. Пришлось полностью закрыть свои магазины и свернуть свою деятельность. А между тем я вошел в этот бизнес всего с несколькими тысячами долларов, но вскоре неустанным трудом создал успешную компанию. Но эти люди погубили и мой бизнес, и моего отца.

Очень надеюсь, что преступники понесут заслуженное наказание и возместят мне хотя бы материальный ущерб».

Для возмещения ущерба потерпевшим судебным решением наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество: недвижимость и денежные средства в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Так что, судя по всему, бизнесмену Евгению Дудченко материальный ущерб возместят, но кто вернет ему отца, излечит мать?.. И таких жертв бандитов в погонах, по меньшей мере, десятки тысяч.