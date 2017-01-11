Турция отгородится от Армении стеной

Турция планирует построить стену вдоль государственной границы с Арменией, сообщает турецкая газета Star.

По данным издания, такое предложение обсуждается сегодня между министерствами национальной обороны и финансов.

Стену планируется возвести из бетонных блоков высотой в три метра в приграничных турецких провинциях Ардаган, Карс и Игдыр.

Цель возведения стены - борьба с терроризмом и контрабандой, предотвращение нелегального пересечения границы.

В настоящее время в Турции продолжаются работы по строительству стены вдоль границы с Сирией, с целью предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию.

Ожидается, что строительство стены на сирийской границе будет завершено в апреле 2017 года. Строителям осталось возвести еще 28 километров заграждений.