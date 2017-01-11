 

Саргсян серьезно болен? армянские источники

Автор: Ваан Мартиросян, спецкор 

Не так давно пресс-служба президента Армении распространила новость о том, что Серж Саргсян отправился в отпуск, часть которого намерен провести за границей.

Сегодня издание politik.am со ссылкой на свои источники опубликовало информацию, в которой говорится, что Саргсян действительно отправился на лечение из-за неких серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, вот уже несколько лет в Армении активно муссируются слухи о тяжелой болезни Саргсяна. Также несколько лет назад в СМИ просочилась информация о дорогостоящем лечении президента Армении в одной из закрытых клиник в Южной Корее.

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