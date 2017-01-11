 

Поезда в Голландии перешли на энергию ветра

 

Все поезда в Голландии теперь работают на электричестве, выработанном с помощью ветрогенераторов. Об этом сообщает The Guardian.

 «С 1 января 100% наших поездов работают на энергии ветра», — сообщил представитель национальной железнодорожной компании Nederlandse Spoorwegen Тон Боон. Голландская компания Eneco выиграла объявленный Nederlandse Spoorwegen двумя годами ранее тендер и заключила договор на 10 лет.

Перевести все поезда на ветроэнергетику предполагалось к январю 2018 года, но специалисты решили задачу на год раньше. Как отмечает Боон, этому поспособствовало увеличение количества ветряков в стране и на побережье Нидерландов.

Как сообщают представители Eneco и Nederlandse Spoorwegen, работа одного ветряка на протяжении часа способна обеспечить движение одного поезда на протяжении почти 200 км. В день Nederlandse Spoorwegen перевозит более полумиллиона пассажиров на 5,5 тыс. поездах. К 2020 году компания надеется снизить расходы энергии на одного пассажира на 35% по сравнению с 2005 годом.

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