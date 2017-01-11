Азербайджанский футболист подписал контракт с греческим клубом

Футболист Амит Гулузаде подписал контракт с греческим клубом АЕЛ из города Ларисса. Соглашение заключено на 2,5 года.

У Гулузаде, поигравшего в сборных Азербайджана различных возрастов, уже есть опыт выступления в зарубежных клубах. Ранее полузащитник играл за турецкий «Эрджиееспор» и португальский «Атлетико». В Азербайджане он защищал цвета «Нефтчи», «Ревана», «Габалы». Его последним клубом был «Сумгаит».

25-летний футболист поблагодарил за свой переход президента футбольного клуба «Сумгаит» Кямрана Гулиева, главного тренера Самира Абасова и своего менеджера Джейхуна Султанова.