 

Азербайджанскую компьютерную игру продали иностранцам Видео

 

Fatal Fight осуществил продажу, которая сыграет важную роль в развитии игрового рынка Азербайджана, сообщает Report.

Согласно информации, разработанный Тогрулом Самедом и его командой интеллектуальный продукт лидирует среди отечественных игр по количеству скачиваний. Игра, имеющая почти 5 млн скачиваний на платформе Android, также достаточно популярна среди иностранных игроков.

В период, когда отечественный игровой рынок только начинает свое развитие, учредитель Fatal Fight Тогрул Самед на своей странице в Facebook отметил, что игра была приобретена iTech Media Solution.

Хотя успешно начавшая 2017 год команда и не назвала сумму данной закупки, согласно поступившей в нашу редакцию информации, договоренность реализована в обмен на трехлетний потенциальный доход. Отметим, что основная доля в проекте принадлежит Тогрулу Самеду, остальная часть  Мамеду Алекперову.

Размещенная в Play Market игра для Android переведена на аккаунт iTech Media Solutions. Аккаунты на других платформах также будут переведены в ближайшее время.

Созданная в Эстонии компания iTech Media Solutions является действующим на рынке свыше 10 лет цифровым маркетинговым агентством.

Учредитель Fatal Fight Тогрул Самед рассказал Report о некоторых интересных моментах, связанных с игрой: «Мы начали разработку игры летом 2014 года. Процесс продлился полгода, после чего мы выпустили первую версию в Азербайджане. В последующие полгода мы провели анализы и в мае вышли на глобальный рынок. Над проектом работали 22 человека. Часть из них  фрилансеры, остальная часть  члены команды. Когда мы выпустили версию iOS, Apple ввела ее в категорию лучших игр. Также игра вошла в рейтинг наиболее скачиваемых в Великобритании и России».

Девелопер отметил, что игра обновляется на основе отзывов пользователей: «Многие детали игры мы изменили именно по отзывам пользователей. Напомню, мы добавили магазин оружия на основе отзывов. Таким же образом, по желанию пользователей, в игру включен персонаж женского пола».

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