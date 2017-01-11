Нефть вновь дорожает

Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялась на $0,42 (0,78%) - до $54,06 за баррель.

Цена на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,77%) - до $51,21 за баррель.

По мнению аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Нила Аткинсона, нефтедобывающие страны стремятся удержать цены на нефть в районе $50 за баррель. При более низких котировках они могут испытать проблемы с пополнением бюджетов за счет продажи топлива, а при их существенном повышении возникнет риск стремительного роста добычи в США.