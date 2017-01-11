Выступление Ильхама Алиева ударило по доллару: рухнул «черный рынок»

Ряд банков возобновил свободную продажу долларов в Баку, что привело к резким изменениям на валютном рынке.

Напомним, дефицит долларов в банках наблюдался на протяжении последних двух месяцев. Банки, в целом, приостановили продажу долларов или же продавали время от времени по лимиту в 100 долларов в одни руки. Все это привело к активизации «черного рынка», на котором курс продажи долларов примерно на 5% был выше, чем в банках.

Вместе с приостановкой продажи долларов, банки повысили до максимально допустимой отметки (4% маржи от официального курса Центробанка) курс покупки доллара. Американскую валюту с радостью меняли на манаты по курсу 1,83-1,84 маната. При этом на «черном рынке» курс покупки доллара варьировался в пределах 1,88-1,90 маната, а продажи - 1,91-1,94. Однако вчерашнее громкое заявление президента Ильхама Алиева и его призыв к правоохранительным органам к борьбе с валютными спекулянтами нанес сильный удар по «черному рынку», с которым мало кто рисковал иметь дело.

Как сообщили haqqin.az в Kapital Bank с сегодняшнего дня возобновлена продажа американской валюты. В филиалах банка можно свободно приобрести до 5000 долларов, при этом 500 долларов продадут без предоставления удостоверения личности. Помимо Kapital Bank продажу долларов по информации ряда источников возобновили Bank Respublika (лимит 5000 долларов), Dəmir Bank (лимит 500 долларов) и Unibank (200 долларов).

Вместе с тем, по информации, с возобновлением продажи долларов, коммерческие банки страны резко снизили курс покупки валюты у населения. Так, большинство банков, которые вчера покупали доллар за 1,83-1,84 маната, сегодня снизили курс покупки до 1,77-1,78 манат.

Возобновление банками свободной продажи долларов стало неожиданность и для «черного рынка». В различных экономических форумах пользователи утверждают, что валютные спекулянты приостановили продажу долларов для коррекции его курса и снизили курс его покупки на 5 копеек.

Примечательно, что возобновление коммерческими банками продажи валюты совпало по времени со встречей главы Центробанка Эльмана Рустамова с руководителями крупнейших банков, которая должна состоятся в ближайшие часы. Будет ли свободная продажа долларов населению временной мерой или постоянной, скорее всего решится на этой встрече.