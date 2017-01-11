Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов

В список иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, вошли 180 журналистов, сообщили в МИД, передает Интерфакс.

«За незаконное посещение оккупированных территорий 180 иностранных журналистов находятся в списке нежелательных в Азербайджане лиц. Большинство из них - журналисты из России и Украины», - сказали Интерфаксу во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что всего «черный список» включает 623 человека.

«В 2016 году около 20 из них принесли официальные извинения, в связи с этим имена были исключены из данного списка. Среди них есть журналисты из Литвы, Японии и Австрии. Чаще всего оккупированные территории Азербайджана посещали представители России, Германии, Франции, Италии и США», - отметил представитель ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил агентству, что ведомство изучает информацию, связанную с незаконным посещением Нагорного Карабаха представителем индонезийского журнала «Темпо» Фамегой Путри.

«Посольству Азербайджана в Индонезии поручено расследовать вопрос, связанный с незаконным посещением представителем журнала «Темпо» Фамегой Путри оккупированных азербайджанских территорий», - сказал он.

Путри в октябре 2016 года побывал в оккупированном Карабахе и подготовил по итогам поездки статью, которая была опубликована в журнале «Темпо».