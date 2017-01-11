ФСБ обвиняет лидеров азербайджанской диаспоры

Год назад сотрудники ФСБ накрыли крупнейший нелегальный водочный завод за Уралом. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Коммерческие вести», в деле производстве контрафактной водки замешаны представители азербайджанской диаспоры в Омске Алескер Алекперов и Салам Шабанов.

Еще в декабре 2015 года на сайте Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу появилось короткое сообщение. Представители ведомства совместно с сотрудниками СЭБ (службы экономической безопасности) ФСБ России накрыли подпольный цех по выпуску контрафактной водки. Силовики выезжали в Омский район, где в селе Новомосковка обнаружилось незаконное производство алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками.

Командированные из Москвы эфэсбэшники увидели в производственных помещениях две работающие линии розлива для изготовления алкогольной продукции, 3000 литров спиртсодержащей жидкости и более 20 тысяч бутылок готовой паленой водки.

«В настоящее время контрольные мероприятия продолжаются. Арестовано основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция», – говорилось в сводке новостей.

Российское издание решило выяснить дальнейшую судьбу подпольного завода и его владельцев – крупнейших омских бутлегеров.

«На рынке одна подобная производственная линия стоит от 10 до 30 млн рублей и даже разобранная на металлолом – около 3 млн рублей. Всего же, по подсчетам привлеченных экспертов, оборудование и сырье – цистерна со спиртом низкого качества предположительно одного из красноярских заводов – обошлось инвесторам и владельцам подпольного бизнеса по некоторым оценкам в 200 млн рублей», - пишет издание.

По факту обнаружения подпольного завода было возбуждено административное производство, в котором выяснились уже установленные и возможные фигуранты тайного бизнеса. Административный процесс шел в Центральном районном суде Новосибирска, поскольку в этом городе находится Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СФО.

Как следует из решения, на подпольном производстве обнаружились 20,1 тыс. бутылок водки «Царская охота Gold» с датой розлива 1 октября 2015 года и все остальное, необходимое для выпуска контрафакта. Это тысяча картонных коробок, колпачки, более 90 тысяч пустых стеклянных бутылок, рулоны этикеток и спиртсодержащая жидкость. На автоматических линиях розлива информация о заводских и инвентарных номерах отсутствовала.

Экспертиза установила, что федеральные специальные марки были выпущены не Гознаком» и являются поддельными. На этом основании ответчику – омскому индивидуальному предпринимателю Алескеру Чобнаоглу Алекперову, который покупал все оборудование – назначили административный штраф 10 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения. Его представитель-адвокат в суде утверждал, что А.Алекперов приобретал линию по просьбе своего знакомого. А то, что на нем будут выпускать контрафактную водку, ему ничего известно не было. Кроме того, адвокат в суде сообщил, что помещение цеха выкупал хороший знакомый Алекперова – Салам Салехоглу Шабанов. Оба они лидеры азербайджанской диаспоры Омска.

Но 15 ноября 2015 года здание цеха якобы передали в аренду третьему лицу – некоему Кадырову, который, по пояснениям Шабанова, собирался заниматься производством газированной воды и соков. Однако человек этот не являлся предпринимателем России, а для закупки оборудования нужен был счет в РФ, для чего и понадобились реквизиты бизнесмена А.Алекперова. Но суд этим доводам не поверил – А.Алекперову выписали 10-тысячный штраф, а производственную линию конфисковали.

Согласно информации российского издания, Алескер Алекперов занимается вполне легальным цветочным бизнесом, имея теплицы в районе Новомосковки и цветочные магазины. А вот индивидуальный предприниматель Салам Шабанов – бывший владелец незаконного кафе «Космос», который в 2016 году снесли судебные приставы. Оно успело отметиться в омских новостях как злачное место Чкаловского поселка с массой криминальных происшествий. Еще в 2014 году жители стали бить тревогу из-за постоянных инцидентов и куч мусора вокруг кафе. В итоге прокуратура подала иск о его закрытии и признании зарегистрированных прав собственности на это здание недействительными.

Самовольное здание кафе было окончательно снесено уже в 2016 году.

«В течение нескольких месяцев собственник пытался обжаловать действия судебных приставов, предпринимал иные меры для спасения кафе, тем самым оттягивая снос здания, – сообщала пресс-служба приставов. – Его неоднократно привлекали к административной ответственности. Причем назначенные в наказание штрафы мужчина оплачивал в срок». Кстати, в кафе «Космос» многократно выявляли алкоголь, который продавался без лицензии и без сопроводительных документов, за что штрафовали директора заведения – самого Шабанова. Однако вся сумма штрафов, а это порядка 658 тыс. рублей, числится неоплаченной.

Кроме того, Саламу Шабанову и его брату принадлежат еще два объекта недвижимости – кафе «Восточный вечер» и гостиничный комплекс «На Ткацкой».

Числятся за Саламом Шабановым и откровенно уголовные происшествия. В производстве отдела дознания отдела полиции № 9 по г. Омску находится уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести руководителю общественной организации азербайджанцев, проживающих на территории Омской области, Махмудову Габилю Ахмедовичу. Как показал потерпевший, вечером 29 апреля 2015 года на территории, относящейся к ОП № 9 УМВД по г. Омску на него напал Салма Шабанов, который брызнул ему в глаза перцовым баллончиком, сбил с ног и угрожал холодным оружием. Дело происходило в присутствии 5 сотрудников полиции, а также непосредственно в зоне видимости видеокамеры, установленной на фасаде здания. Однако видеозапись исчезла, а сотрудники полиции до сих пор не могут понять, кто в их присутствии напал на Махмудова. Сам Шабанов до сих пор во всех документах дознания именуется «неустановленным лицом».