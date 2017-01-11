В Иране прощаются с одним из влиятельнейших политиков современности Али Акбаром Хашеми Рафсанджани, скончавшемся в минувшее воскресенье.

Политологи всего мира в эти дни анализируют деятельность Рафсанджани на посту президента ИРИ и других высоких должностях. Мнения неоднозначные, но все признают значимость фигуры Рафсанджани на политической сцене конца ХХ – начала ХХI века.

Свое мнение об этом выдающемся политическом деятеле для haqqin.az высказала старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Елена Дунаева.

«С кончиной экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани все реформаторские силы ныне будут концентрироваться вокруг нынешнего президента Хасана Роухани. И такой ход событий является очень важным фактором перед президентскими выборами в Иране, которые пройдут в мае этого года. Все время после революции в этой стране Рафсанджани был вторым лицом в стране по уровню политического влияния, связующим звеном между прагматиками в среде консервативного крыла духовенства, политических элит и широкого спектра сторонников Роухани - от левых, выступающих за смену теократического государственного устройства, до умеренно правой оппозиции, желающей политико-экономических реформ», - отметила эксперт.

Во многом благодаря именно поддержке Рафсанджани на президентских выборах 2013 года победу одержал Хасан Роухани. Даже после того, как он отошел от первых ролей в государстве, после 2009 года, и несмотря на то, что постоянно находился под жестким контролем исламских радикалов, Рафсанджани смог сохранить политический капитал и, самое главное, связи, считает Е.Дунаева.

«Именно он дирижировал за сценой правительством Роухани. Поддержка Рафсанджани обеспечивала стабильность нынешней власти в Тегеране. Однако его кончина не будет ударом по президентской кампании Роухани. Напротив, это станет мобилизационным фактором для реформаторских, умеренных сил, которые считают, что именно Роухани способен привести Иран к политической и социальной трансформации. Теперь единым лидером лагеря прореформаторских сил стал Роухани», - уверена политолог.

Однако, насколько такая политическая позиция позволит ему победить в голосовании на майских выборах, зависит от того, удастся ли сохранить единство между реформаторами и прагматиками-консерваторами, предполагает эксперт.

В то же время Е.Дунаева сочла нужным отметить, что, несмотря на напряженные отношения Рафсанджани с аятоллой Али Хаменеи, версия об убийстве экс-президента выглядит сомнительной. Минздрав Ирана подробно, во всех деталях, ознакомил иранскую общественность с 90-минутной процедурой реанимационных мер, которые предпринимали врачи, чтобы спасти 82-летнего экс-президента. И все говорит о том, что Рафсанджани скончался от сердечного приступа еще по дороге в клинику.

Анализируя нынешние тенденции внешней политики ИРИ, эксперт подчеркнула, что сам Рафсанджани всегда был сторонником добрососедских отношений с сопредельными государствами. В частности, именно при Рафсанджани Иран одним из первых признал независимость бывших советских республик, в том числе Азербайджана.

«Однако в последние годы Рафсанджани прямого влияния на внешнюю политику страны не оказывал, а все силы сконцентрировал на трансформации политического режима ИРИ. Он был политиком, способным реформировать государственную систему Ирана, заключающуюся в так называемом Вилаят аль-Факих - государстве просвещенных. Но в ближайшее время говорить о возможности трансформации теократической системы не приходится. Пока жив Хаменеи, такой возможности не будет», - полагает Е.Дунаева.

Говоря распространенном в ИРИ мнении, что Рафсанджани продвигал идею о необязательности ношения чадры/хиджаба иранскими женщинами, эксперт заметила, что никогда такой идеи от него не слышала, но, несомненно, он был сторонником равных прав между мужчинами и женщинами в Иране.

«В ИРИ часто важные государственные идеи обсуждаются не столько в больших аудиториях перед телекамерами, сколько в кулуарах, среди узкого круга доверенных лиц. Судя по тому, что дочь экс-президента стала пламенным борцом за эмансипацию женщин, Рафсанджани действительно был сторонником предоставления женщинам в Иране права на выбор», - сказала Е.Дунаева.