 

Масштабная операция против «грузинской мафии» в Испании десятки арестованных

 

Испанская полиция провела новую операцию по борьбе с так называемой грузинской мафией, преступной группировкой, занимавшейся квартирными кражами, передает РИА Новости.

Число задержанных возросло до 61 человека.

«Был нанесен новый удар по грузинской мафии, специализирующейся на квартирных кражах. Расследование ведется с начала 2016 года, когда увеличилось количество подобных преступлений. Первые аресты были проведены в июне. Всего на данный момент задержан 61 человек», — заявила на пресс-конференции представитель правительства Испании в сообществе Мадрид Консепсион Данкауса.

По ее словам, в преступную организацию входили девять различных группировок.

Большинство из арестованных — грузины, кроме того, арестованы восемь испанцев.

По оценкам испанских правоохранительных органов, это самая крупная операция против так называемой грузинской мафии в Испании.

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