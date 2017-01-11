 

Центробанк полностью уничтожил «черный рынок»

Автор: Отдел информации 

На встрече главы Центробанка Эльмана Рустамова с руководителями крупнейших банков принято сенсационное решение о скорой отмене маржи в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам. Об этом haqqin.az стало известно из источников в банковской сфере.

Отметим, что установленная маржа не позволяла банкам продавать валюту по цене, превышающей официальный курс Центробанка более чем на 4%. Это привело к созданию «черного рынка», на котором валюта продавалась по рыночному курсу.

Отмена маржи фактически означает полный переход маната на плавающий курс. Теперь курс обмена будет устанавливаться самими банками без ограничительных мер, исходя из реального спроса и предложения. Это решение также приведет к полному исчезновению «черного рынка», так как у него теперь не осталось никаких преимуществ перед коммерческими банками в вопросах продажи валюты.

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