Двухлетний Расул стал Путиным

Во Владимирской области родители сменили имя двухлетнему сыну — теперь он Путин Джураев. Раньше его звали Расул, сообщает Lenta.ru.

Новое свидетельство о рождении семье ребенка вручили в Александрове в среду, 11 января. Заведующая загсом отметила, что у мальчика блестящее будущее, возможно, он даже станет президентом или видным политиком.

Джураевы родом из Таджикистана, у них есть российское гражданство, первые пять лет жили в Москве, затем перебрались в деревню Легково во Владимирской области.

Идея о смене имени пришла дедушке мальчика — Рахмону. Ему 70 лет, и он поклонник Путина, собирает сувенирную продукцию с изображением президента. Например, на стенах дома в Легково висят настенные ковры с портретами российского лидера и мэра Москвы Сергея Собянина.

«Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет», — рассказывал он в августе прошлого года, когда стало известно о соответствующем решении родителей.

Далее согласование имени прошло многочисленные инстанции. По словам матери мальчика, дома его уже привыкли называть Путиным, а если ласково, то Путинушкой. Ребенок на эти имена отзывается.