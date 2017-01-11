В Стамбуле из-за террориста закрыли две станции метро

В Стамбуле на станциях метро Bağcılar и Kirazlı линии M1B прекращено движение из-за сообщения о подозреваемом в совершении теракта в клубе Reina.

Сообщается, что спецслужбы Турции получили информацию о человеке, похожем на разыскиваемого террориста.

На место были отправлены сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время поиск подозреваемого продолжается, передает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что полиция Стамбула установила личность стрелка, совершившего нападение на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января. Полицейское управление Стамбула установило, что террористом был мужчина узбекского происхождения по имени Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

В результате нападения на клуб Reina погибли 39 человек, еще 69 человек были госпитализированы.