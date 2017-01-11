В Туркменистане рушится главная гордость Туркменбаши

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Здание нового международного аэропорта «Огузхан» в Ашхабаде, строительство которого обошлось казне более чем в $2 млрд, начало давать осадку. Об этом 11 января сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

По некоторым данным, из-за деформации здания сломалось несколько стекол и начали выходить из строя коммуникации.

На месте уже работают специалисты турецкой строительной компании «Полимекс», которая возводила весь комплекс, состоящий из основного здания международного аэропорта, отдельного здания VIP-зоны, предназначенной для правительственных делегаций и взлетно-посадочной полосы.

Сотрудник ашхабадского представительства строительной компании «Полимекс» подтвердил, что со зданием нового международного аэропорта возникли проблемы и там ведутся ремонтные работы.

Собеседник не уточнил, какого свойства эти проблемы и о каком здании идет речь, но добавил, что на место были направлены специалисты и строительная техника.

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