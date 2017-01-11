 

Все меньше людей ищут статус беженца в Германии

 

Число соискателей статуса беженца в Германии снизилось в прошлом году практически втрое. Как сообщил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер, в 2016 году за этим статусом обратились 280 тысяч человек против 890 тысяч годом ранее.

Как передает BBC, де Мезьер объяснил снижение притока беженцев сделкой между ЕС и Турцией, а также перекрытием популярного у беженцев пути к Германии через Балканы: из-за миграционного кризиса многие государства на полуострове закрыли свои границы.

Ассошиэйтед Пресс добавляет, что многие люди, которые прибыли в страну в 2015 году, подали заявление на получение статуса беженца лишь в 2016 году. То есть количество людей, реально въехавших в Германию в прошлом году, может быть еще ниже.

Также стало известно, что 55 тысяч мигрантов в 2016 году покинули Германию и вернулись на родину. По данным немецких СМИ, в основном покинули страну выходцы с Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в Германии.

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