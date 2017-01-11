Авария на атомной станции в Бельгии: есть раненый

В Бельгии на атомной электростанции «Дул» (Doel) из-за аварии вышел из строя четвертый реактор. В результате сотрудница АЭС получила серьезные ожоги.

Как пишет Echo со ссылкой на компанию-оператора АЭС Electrabel, во вторник днем в машинном зале неядерной части реактора произошла утечка пара. Сработала автоматика и реактор автоматически остановился.

Реактор может быть перезапущен сегодня.

20 апреля 2016 года сообщалось, что министр по охране окружающей среды Германии Барбара Хендрикс призвала Бельгию временно остановить эксплуатацию третьего реактора АЭС «Дул» и второго энергоблока АЭС «Тианж», пока не будут представлены доказательства их безопасности. Власти Бельгии заявили, что в этом нет необходимости.