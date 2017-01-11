 

Турки и греки достигли договоренностей по Кипру

 

В ходе переговоров по Кипру в Женеве достигнуты договоренности по ряду вопросов, заявил спецсоветник генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, передает сегодня агентство Анадолу.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров в Женеве главы общин Кипра представят ООН дорожные карты, о деталях которых общественность не проинформируют.

Эйде также подтвердил, что международная конференция по Кипру пройдет 12 января в Женеве с участием глав МИД стран-гарантов (Турция, Греция и Великобритания).

Спецсоветник генсека ООН отметил, что эта конференция станет историческим событием.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы возобновились в мае 2015 года и проходят при посредничестве ООН.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с девятого января. Цель переговоров - положить конец разделению острова по национальному признаку.

3493 просмотров


Старости
Эльман Рустамов собирает банкиров
Эльман Рустамов собирает банкиров
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
12 Янв 8° / 3°
13 Янв 8° / 4°
14 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8719 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN


Новостная лента

Нефть резко подорожала: Brent - $55
Трамп признал причастность России к хакерским атакам в США
Госсекретарь Трампа отказался назвать Путина "военным преступником"
На Каспии произошло землетрясение
Европа ограничивает доступ Google и Facebook к данным пользователей
Встречу в Астане по Сирии могут перенести
Турецкая лира - худшая валюта года
В Азербайджане автобус сбил ребенка
Госсекретарь Трампа поддерживает "Закон Магнитского"
Британия погрузилась во тьму
Турки и греки достигли договоренностей по Кипру
Авария на атомной станции в Бельгии: есть раненый
Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата
Мужчина вышел под залог и расстрелял шестерых Вендетта по-ирански
Все меньше людей ищут статус беженца в Германии
В Туркменистане рушится главная гордость Туркменбаши
В Стамбуле из-за террориста закрыли две станции метро
Антироссийские митинги в Тегеране
Трамп: Россия никогда не оказывала на меня давления
Центробанк сохранил курс маната
Двухлетний Расул стал Путиным
Центробанк полностью уничтожил «черный рынок»
Директора компании в Баку кинули на 700 тысяч
Масштабная операция против «грузинской мафии» в Испании десятки арестованных
Елена Дунаева: «Версия убийства Рафсанджани выглядит сомнительной» эксклюзив