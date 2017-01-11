Турки и греки достигли договоренностей по Кипру

В ходе переговоров по Кипру в Женеве достигнуты договоренности по ряду вопросов, заявил спецсоветник генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, передает сегодня агентство Анадолу.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров в Женеве главы общин Кипра представят ООН дорожные карты, о деталях которых общественность не проинформируют.

Эйде также подтвердил, что международная конференция по Кипру пройдет 12 января в Женеве с участием глав МИД стран-гарантов (Турция, Греция и Великобритания).

Спецсоветник генсека ООН отметил, что эта конференция станет историческим событием.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы возобновились в мае 2015 года и проходят при посредничестве ООН.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с девятого января. Цель переговоров - положить конец разделению острова по национальному признаку.