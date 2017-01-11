 

Госсекретарь Трампа поддерживает "Закон Магнитского"

 

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил сегодня о своей поддержке "Закона Магнитского", предусматривающего введение санкций против лиц в России, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека, передает РИА Новости.

В ходе слушаний по рассмотрению кандидатуры Тиллерсона в сенатском комитете по иностранным делам сенатор Бен Кардин спросил его, поддерживает ли он данный закон.

"Да, я поддерживаю", - ответил Тиллерсон.

Он также высказался в поддержку распространения данного закона на другие страны.

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