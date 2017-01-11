Встречу в Астане по Сирии могут перенести

Сроки проведения встречи по Сирии в Астане зависят от результатов консультаций, которые проходят в эти дни в Анкаре, однако не исключено, что ее перенесут на неделю, передает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

"Время заседания в Астане до сих пор не определено, возможно, оно будет отложено на неделю. Все ждут итогов заседания вооруженных группировок в Анкаре, которое началось вчера и завершается завтра. Согласно имеющейся информации, в переговорах в Астане будут участвовать только вооруженные объединения, а не политические силы, то есть политические представители здесь присутствовать не будут", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что итогом встречи в Астане должно стать согласование документа о прекращении огня при параллельном запуске политического процесса в Женеве.

"Цель встречи - достижение документа о прекращении огня и на фоне этого документа возобновляется политическое решение (по Сирии), которое будет достигнуто через Женеву, а не через Астану", - сказал источник.

Он также отметил, что "представители делегации Астаны будут присутствовать в Женеве для формирования единой делегации на переговорах, причем речь идет о политических и военных кадрах".