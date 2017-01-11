Европа ограничивает доступ Google и Facebook к данным пользователей

Еврокомиссия в новом законопроекте намерена ограничить доступ Google, Facebook и других интернет-компаний к данным пользователей, что может негативно повлиять на рекламную выручку сервисов, сообщает «Росбалт».

Интернет-компании обязаны будут гарантировать конфиденциальность данных и переписки и получить согласие пользователей на обработку до того, как выдавать таргетированную рекламу, основанную на уже обработанных личных данных юзеров.

К примеру, почтовые сервисы типа Gmail и Hotmail должны будут получить одобрение на сканирование почты с целью показа рекламных объявлений.

Между тем рекламодатели считают, что введение подобных правил приведет к тому, что многочисленные бесплатные сервисы не смогут финансировать свою деятельность за счет рекламы и перейдут на платную модель. Расходы на интернет-рекламу в 2015 году составили 36,4 млрд евро, по данным Internet Advertising Bureau (IAB).

Компаниям, нарушившим новый закон, будет грозить штраф в размере до 4% от их мирового оборота в соответствии с отдельным пунктом в законе о защите данных, который вступит в силу в 2018 году.