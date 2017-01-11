 

Европа ограничивает доступ Google и Facebook к данным пользователей

 

Еврокомиссия в новом законопроекте намерена ограничить доступ Google, Facebook и других интернет-компаний к данным пользователей, что может негативно повлиять на рекламную выручку сервисов, сообщает «Росбалт».

Интернет-компании обязаны будут гарантировать конфиденциальность данных и переписки и получить согласие пользователей на обработку до того, как выдавать таргетированную рекламу, основанную на уже обработанных личных данных юзеров.

К примеру, почтовые сервисы типа Gmail и Hotmail должны будут получить одобрение на сканирование почты с целью показа рекламных объявлений.

Между тем рекламодатели считают, что введение подобных правил приведет к тому, что многочисленные бесплатные сервисы не смогут финансировать свою деятельность за счет рекламы и перейдут на платную модель. Расходы на интернет-рекламу в 2015 году составили 36,4 млрд евро, по данным Internet Advertising Bureau (IAB).

Компаниям, нарушившим новый закон, будет грозить штраф в размере до 4% от их мирового оборота в соответствии с отдельным пунктом в законе о защите данных, который вступит в силу в 2018 году.

613 просмотров


Старости
Эльман Рустамов собирает банкиров
Эльман Рустамов собирает банкиров
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
12 Янв 8° / 3°
13 Янв 8° / 4°
14 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8719 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN


Новостная лента

Нефть резко подорожала: Brent - $55
Трамп признал причастность России к хакерским атакам в США
Госсекретарь Трампа отказался назвать Путина "военным преступником"
На Каспии произошло землетрясение
Европа ограничивает доступ Google и Facebook к данным пользователей
Встречу в Астане по Сирии могут перенести
Турецкая лира - худшая валюта года
В Азербайджане автобус сбил ребенка
Госсекретарь Трампа поддерживает "Закон Магнитского"
Британия погрузилась во тьму
Турки и греки достигли договоренностей по Кипру
Авария на атомной станции в Бельгии: есть раненый
Армения все еще не возвращает тело азербайджанского солдата
Мужчина вышел под залог и расстрелял шестерых Вендетта по-ирански
Все меньше людей ищут статус беженца в Германии
В Туркменистане рушится главная гордость Туркменбаши
В Стамбуле из-за террориста закрыли две станции метро
Антироссийские митинги в Тегеране
Трамп: Россия никогда не оказывала на меня давления
Центробанк сохранил курс маната
Двухлетний Расул стал Путиным
Центробанк полностью уничтожил «черный рынок»
Директора компании в Баку кинули на 700 тысяч
Масштабная операция против «грузинской мафии» в Испании десятки арестованных
Елена Дунаева: «Версия убийства Рафсанджани выглядит сомнительной» эксклюзив