Госсекретарь Трампа отказался назвать Путина "военным преступником"

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на сенатских слушаниях отказался назвать президента РФ Владимира Путина "военным преступником", как того потребовал от него сенатор Марко Рубио, передает РИА Новости.

"Нет, сэр, я бы не стал использовать такое определение", — сказал Тиллерсон, отметив, что необходимо получить дополнительную информацию, прежде чем давать избранному президенту США Дональду Трампу советы о признании военных преступлений в Алеппо и в Чечне.

Комитет сената США по международным делам в среду проводит слушания с экс-главой ExxonMobil, американским бизнесменом Тиллерсоном, выдвинутым Трампом на пост госсекретаря.

Сенат утверждает всех министров кабинета. Администрация Трампа приступит к обязанностям 20 января, но процесс назначения министров может растянуться на недели или месяцы.