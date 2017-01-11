 

Трамп признал причастность России к хакерским атакам в США

 

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, то есть, ко взлому штаба Демократической партии, передает Интерфакс.

"Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду. Он подчеркнул, что США подвергаются очень большому числу хакерских атак. В частности, по его словам, этим занимается Китай.

Трамп пообещал, что примет решительные меры по защите страны от хакеров. "У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту от хакеров", - сказал избранный президент.

Он также обвинил американских демократов в недостаточном внимании к защите от хакерских атак. "Демократический национальный комитет был совершенно беззащитен против хакеров", - сказал Трамп. По его словам, республиканцы во время предвыборной борьбы также сталкивались с хакерскими атаками, но сумели их отразить. "У нас была защита от хакеров", - сказал он.

При этом избранный президент призвал журналистов обратить внимание не только на сам факт атак хакеров, но и на добытую ими скандальную информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно, что главы трех американских спецслужб - ЦРУ, ФБР и Национальной разведки - сошлись во мнении о том, что атаки на предвыборный штаб демократической партии были организованы российскими властями на высоком уровне.

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