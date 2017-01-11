Министерство иностранных дел Армении занимается вопросом российско-израильского блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске по запросу Азербайджана. Об этом в беседе с Tert.am сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин объявлен в межгосударственный розыск.

После задержания Лапшина в Минске Генпрокуратура Азербайджана подготовила все необходимые документы для его экстрадиции в Азербайджан, что очень обеспокоило в первую очередь Армению.