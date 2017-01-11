Ильхам Алиев о потенциале Отдельной общевойсковой армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил уровень боеготовности и обороноспособности Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской автономной республики Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

«Военный потенциал Нахчывана сегодня находится на самом высоком уровне», - заявил Ильхам Алиев сегодня на встрече с местной общественностью в ходе визита в Нахчыванскую АР.

По его словам, в этом направлении проведена и проводится большая работа.

«Сегодня армия в Нахчыване готова выполнить любые задачи. Она защищает границы, вы живете здесь лицом к лицу с врагом и демонстрируете храбрость», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что развитие военного потенциала и обороноспособности Нахчыванской АР находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана. «Сюда посылается самая современная военная техника и вооружение. Растет боеготовность, улучшаются условия несения службы», - сказал Ильхам Алиев.