Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, раскритиковал подрядные компании, выполняющие работы по строительству Бакинского международного морского торгового порта.

Со слов президента стало ясно, что при окончании первого этапа строительства был серьезно нарушен график работ: «Все инфраструктурные и строительные работы, включая установку оборудования, заложены в государственной инвестиционной программе и будут реализованы. Но подрядчики тоже должны осознать свою ответственность. В течение года у меня были серьезные замечания по этому вопросу и члены правительства это знают. Некоторые исполнители халатно отнеслись к этому вопросу, несмотря на то, что были выделены государственные средства, однако в 2016 году эти средства не были полностью использованы. Это недопустимо, и если они не понимают ответственности, халатно относятся к исполнению госзаказа, то в будущем они будут лишены этих заказов. Поэтому до конца осени первый этап Международного морского порта в Аляте должен быть полностью обеспечен всем оборудованием и кранами. В противном случае пусть пеняют на себя», - сказал президент.

Так в отношении кого прозвучало это жесткое предупреждение президента? Стоит отметить, что фундамент нового Бакинского международного торгового порта был заложен в 2010 году. Проект комплекса был разработан голландской компанией Royal Haskoning.

На официальном сайте Министерства транспорта говорится, что подготовительные работы для строительства порта на территории в 400 га, а также проектирование и строительство дороги, соединяющей порт с дорогой Баку-Алят-Грузия, осуществлялись компанией Evrascon.

В то же время строительство нового порта на суше, обеспечение и установка оборудования также ведется этой компанией.

Что касается работ в морской части порта, то их осуществила голландская компания Van Oord Dredging And Marine Contractors B.V.

Из выступления президента Ильхама Алиева можно сделать вывод, что его замечания были адресованы местной компании, а не иностранной. Более того, президент лично контролировал ход строительства работ в новом порту.

Отметим, что строительная компания ЗАО Evrascon связана с именем вице-премьера Абида Шарифова. Сам вице-премьер также не скрывал факт того, что компания принадлежит членам его семьи.

В последние годы СМИ пишут о финансовых трудностях, которые испытывает компания. Время от времени всплывает информация о задержках в выплате зарплат. Одним словом, репутация компании оставляет желать лучшего и возникают вопросы о том, как реализация такого стратегического для Азербайджана проекта была поручена этой компании.

По всей видимости, халатность компании, связанной с Абидом Шарифовым, переполнила чашу терпения президента и вынудила его сделать последнее предупреждение. Если компания не начнет ответственно относиться к выполнению работ, то ее больше не допустят к выполнению госзаказов. А это означает для Evrascon полное банкротство.

Исполнительный директор Evrascon Манаф Ширинов также в интервью СМИ признавал проблемы с осуществлением работ на Бакинском международном морском порту. По его словам, в 2014 году компания получила заказ на выполнение работ на сумму в 50 миллионов манатов.

Однако деньги были перечислены лишь летом 2015 года, когда манат сильно девальвировал.

«Мы взяли кредиты для того, чтобы выполнить заказ. И взяли кредиты в долларах и евро», - сказал Ширинов, отвечая на вопрос о том, почему компания перестала платить дивиденды своим акционерам.