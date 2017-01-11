Боевики ХАМАС, выдав себя за девушек, шпионили за израильскими военными

Боевики палестинского движения ХАМАС взломали смартфоны десятков израильских военных, завязав с ними дружбу в социальных сетях под видом девушек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника разведки Израиля.

Как рассказал разведчик, палестинские исламисты через подставные профили завязывали общение с солдатами в Facebook и отправляли им "свои" фото, на самом деле украденные со страниц других девушек.

В определенный момент военным предлагалось загрузить чат-приложение, чтобы продолжить общение, но программа оказывалась шпионской и давала боевикам доступ ко всей информации на смартфонах солдат.

Разведчик добавил, что схема имела разрушительный потенциал, но ее удалось вовремя раскрыть.

ХАМАС не комментировал сообщения, отмечает агентство.