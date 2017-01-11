 

Украина помогала Хиллари Клинтон

 

Представители Украины пытались оказать помощь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США, пишет американское издание Politico.

По его информации, консультант украинского происхождения, помогавший Национальному комитету Демократической партии США, встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне.

Его задачей было разоблачить якобы имевшие место связи кандидата от республиканцев Дональда Трампа и одного из руководителей его предвыборного штаба, Пола Манафорта, с Россией. Это должно было нанести репутационный ущерб кампании Трампа, пишет издание.

Как напоминает в свою очередь «Коммерсант», Манафорт возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа в июне 2016 года, однако подал в отставку уже в августе.

Манафорт — бывший советник Виктора Януковича, которого в Вашингтоне традиционно считали «пророссийским». В августе The New York Times сообщила, что Манафорт получил почти $13 млн от украинской Партии регионов.

Политтехнолог якобы сотрудничал с политическим объединением в годы президентства Януковича. Сам Пол Манафорт это отрицает. 

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