 

Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского солдата

 

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд призвал к немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на армяно-азербайджанской границе в декабре прошлого года, передает АПА.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Т.Ягланда.

«Совет Европы хоть и не принимает непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но последовательно поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. Нас беспокоят гуманитарные аспекты конфликта. Я знаю, что 29 декабря нарушение режима прекращения огня стало причиной человеческих жертв, и что армянская сторона продолжает удерживать тело убитого азербайджанского военного. Имея в виду исключительно гуманитарный характер этого вопроса, настоятельно призываю стороны уважать обязательства о прекращении огня и немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Астраханской встрече на высшем уровне в 2010 году», - говорится в заявлении Ягланда.

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