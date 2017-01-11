В США за оставшиеся считанные дни до инагурации нового президента резко уплотнилось течение событий. Лишь за последний день появились сообщения о возможном шантаже Дональда Трампа со стороны российских спецслужб, прошли слушания при назначении будущих высоких должностных лиц в новой администрации, включая госсекретаря; Трамп устроил пресс-конференцию, а сенаторы подготовили большой санкционный пакет, который должен наказать Россию за ее вмешательство в американский избирательный процесс.

Любого из этих событий в другое время хватило бы на недельное обсуждение, а сейчас они произошли почти одновременно. Конечно, самой скандальной сенсацией стал доклад ФБР о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Дональда Трампа и могут его использовать против будущего президента. Такая информация была передана британцами через сенатора Джона Маккейна, американцы проверили ее источник и утверждают, что ему можно доверять. Речь идет о бывшем британском агенте, работавшем в Москве и задействовавшем свои старые связи.

Насколько сильно Трамп оказался на крючке, судить сложно. Якобы предоставленный щекотливый доклад с порнографическими подробностями опубликовал сайт BuzzFeed, но Трамп и его представители утверждают, что сайт разместил фейк.

В своем твиттере будущий президент написал, что не имел никаких дел с русскими, и у них нет рычагов давления на него. Интересно, что бывший британский агент готовил свой материал по заказу республиканцев, недовольных неожиданным карьерным взлетом миллиардера с Манхэттена. Якобы с результатами его работы в ФБР были знакомы еще во время президентской кампании, но тогда руководство службы не раскрывало эту информацию. Хотя это не помешало Джиму Коми, главе ФБР, подыграть Трампу своим заявлением о новых фактах, связанных с использованием Хиллари Клинтон неофициальной электронной почты для государственных дел. Комментируя доклад, Трамп заявил, что недопустимо, чтобы спецслужбы становились источником утечки информации, как бы косвенно подтвердив, что те данные, которые были опубликованы, не такой уж и фейк.

По ходу без пяти минут глава Белого дома умудрился разругаться с CNN, обвинив новостную корпорацию в обнародовании фальшивых новостей, хотя те как раз удержались от перепечатки текста, размещенного BuzzFeed. Дональд Трамп начинает свою президентскую карьеру с громкого скандала и ссоры с влиятельным журналистским сообществом.

За пару дней до этого актриса Мэрил Стрип при вручении ей «Золотого глобуса» произнесла эмоциональную речь, упомянув нетерпимость Трампа, на что тот ответил, обозвав одну из лучших американских актрис современности «переоцененной», и тем самым вступив в открытый конфликт еще и с культурным сообществом собственной страны. При этом и Трамп, и Рекс Тиллерсон, который будет заниматься международной политикой, вынуждены были публично признать, что Россия стоит за кибератаками на Соединенные Штаты, а ее политика угрожает Америке.

Трамп заверил, что при его президентстве Россия будет уважать США больше, чем при каком-либо другом президенте. Каким образом ему этого удастся достичь, он не раскрывал. Но ряд американских сенаторов во главе с тем же Джоном Маккейном подготовили новый пакет санкций, который по их мнению должен по-настоящему наказать слишком много позволивший себе Кремль. Целью стал энергетический и финансовый сектор России: пож санкции попадают все организации и физические лица, которые инвестируют в российскую газо-и нефтедобычу, а также попытаются участвовать в приватизации российских государственных активов.

Расчет прост: ударить по основному источнику внешней прибыли – добыче и транспортировке углеводородов и не дать возможность привлечь внешнее финансирование. В ситуации несколько даже истеричной русофобии, установившейся не без помощи Москвы в Вашингтоне, такой законопроект имеет все шансы получить ободрение Конгресса, а Трамп не рискнет его ветировать. Дональд Трамп сейчас вообще окажется связанным по рукам и ногам на российском направлении: любые его даже намеки на уступки будут восприниматься как свидетельство того самого шантажа со стороны русских, возможность которого он с таким жаром отрицает. И за неприятные переживания президента США ответит другой президент – российский и его страна. Собственно, Путин же этого хотел, чтобы его в Америке боялись? Ну и вот.