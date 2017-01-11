Во вторник, 10 января, в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН "КиВиН – 2017", в котором принимают участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана "Сборная Баку". Однако кроме «Сборной Баку», в Сочи выступает и вторая, так сказать, «азербайджанская команда» - «С хлебом и солью», представляющая непризнанный сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

Азербайджанская команда уже долгие годы выступает в КВН и на днях с успехом участвовала в его юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Несмотря на молодой состав, сборная каждый раз на высоком уровне представляет Азербайджан и опережает многих участников КВН.

Вчера наша команда отправилась в Сочи, чтобы вновь достойно выступить. Но приглашение президента Международного союза КВН Александра Маслякова выступить на фестивале еще и команде из Карабаха стало неожиданным поворотом для нашей страны.

За подтверждением данной информации Sputnik Азербайджан обратился в Телевизионное творческое объединение "АМиК", в котором никак не прокомментировали эту информацию. Однако отметили, что если название команды из Карабаха есть в списке участников, то она точно принимает участие. В списке участников, выставленном на официальном портале КВН, название команды было указано.

Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, на территории которого создано квазигосударство "НКР". Ни одна страна мира «НКР» не признает и потому приглашение команды "НКР" на фестиваль вызвало бурю негодования в Азербайджане.

Как должна реагировать наша команда и соответствующие структуры на происходящее? К сожалению, сама команда, некоторые депутаты Милли Меджлиса АР, к которым Sputnik Азербайджан обратился с вопросом, отказались комментировать эту информацию.

Пресс-служба Министерства культуры и туризма АР отметила, что им ничего неизвестно по этому поводу и посоветовала обратиться в Министерство иностранных дел республики. В пресс-службе же МИД заявили, что они не занимаются этим вопросом и попросили вновь обратиться в Минкультуры.

Однако один из самых ярких участников легендарной команды КВН "Парни из Баку", заслуженный артист Азербайджана Тахир Иманов выразил свою гражданскую позицию по этому вопросу.

"Как вы думаете, что может сказать по этому поводу человек, который является выходцем из Карабаха? Конечно же, я против того, чтобы они выступали на фестивале! Я полностью поддерживаю политику нашего президента Ильхама Алиева: все то, что касается сепаратистского режима – это грубое нарушение всех международных конвенций", — сказал Иманов.

Иманов считает, что "Сборная Баку" должна выразить свой протест на фестивале в Сочи. Артист отметил, что в таких ситуациях жалеет, что в живых уже нет легендарного капитана "Парней из Баку" Анара Мамедханова. Если бы он был жив, то подобного бы не случилось, так как Мамедханов был большим авторитетом не только в нашей стране, но и на всем пространстве международного КВН.

Кстати, а если завтра будет принято решение провести какой-нибудь фестиваль КВН в Карабахе?