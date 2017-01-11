Стрельба в супермаркете в Испании

Мужчина открыл в среду стрельбу в одном из супермаркетов испанского города Оренсе (автономное сообщество Галисия). Об этом сообщило агентство Efe, передает ТАСС.

По его информации, несмотря на то, что в здании находились люди, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что мужчина был вооружен ружьем и произвел около шести выстрелов. По предварительным данным, стрелком оказался 35-летний житель города с психологическими проблемами. Некоторые свидетели произошедшего утверждают, что мужчина также выкрикивал: "Аллах Акбар".

Прибывшим к месту инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Пока он отказывается разговаривать с полицией. Его мотивы не уточняются. При этом, по словам местных жителей, мужчина регулярно посещал этот супермаркет.