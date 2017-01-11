Международный терроризм в лице «Исламского государства» (ИГ) расширяет географию действий и влияния. После относительного затишья ИГ провела недавно теракт в Египте и впервые за три года активных действий нанесла удар по Израилю. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил журналистам, что террористическая группировка ИГ была вдохновителем теракта в Иерусалиме, в результате которого погибли четверо израильтян.

Террористы разных мастей плотно работают в Турции, где сводки об атаках террористов по телеканалам стали обычным явлением, сродни прогнозу погоды. Естественно, такая пугающая картина и потенциальная угроза не могут не тревожить и население Азербайджана. И это вполне объяснимо: от кишащего головорезами иракского города Мосул до границ Нахчывана по прямой всего 360 км.

На западе Азербайджана, в Турции, ИГ стремится превратить транзитный путь передвижения экстремистов по стране в свою стационарную базу. На севере, в Дагестане, ваххабиты используют тактику партизанской войны. Не самым лучшим образом обстоят дела и на восточном берегу Каспия: в Казахстане и Кыргызстане антитеррористические операции проводятся уже в масштабах всего государства.

К счастью, пока предпринимаемые в Азербайджане меры по борьбе с угрозой терроризма демонстрируют свою эффективность. В частности, Госмиграционная служба сообщила, что в 2016 году около 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за участие в экстремистской и террористической деятельности за пределами страны. Такое решение было принято на основании поступивших от правоохранительных органов материалов об активном участии этих лиц в религиозно-экстремистской и террористической деятельности.

В прошлом году правоохранительные органы страны провели ряд операций по обезвреживанию террористов, во время которых представители религиозных групп оказывали вооруженное сопротивление.

Известный египетский политолог Мухаммед Салех поделился с haqqin.az своими размышлениями о том, как обезопасить Азербайджан от угрозы религиозного радикализма.

Политолог считает, что сегодня с терроризмом во всем мире борются по принципу «насилием за насилие», что в корне неверно. Службы безопасности Египта и других стран проводят антитеррористические операции, выявляют, арестовывают, нейтрализуют террористов. Но это лишь устранение симптомов, последствий религиозного экстремизма, а в плоскости идеологической борьбы война с исламским радикализмом оглушительно проиграна. Трагические события в Сирии, Ираке и других ближневосточных странах являются результатом слабости предпринимаемых идеологических мер и преимуществ религиозного радикализма.

Проблемы, связанные с ИГ, появились 15-20 лет назад, когда Саудовская Аравия начала открывать благотворительные организации в различных странах мира. Только в Азербайджане функционировали в конце 90-х представительства шести так называемых благотворительных организаций Саудовской Аравии и Катара. (Все они были закрыты после того, как США выявили их связи с Аль-Каеда – ред.). Официально эти структуры занимались оказанием материальной помощи, образованием, медициной и прочей гуманитарной работой. Но на деле они продвигали идеологию ваххабизма в тех государствах, которые открыли для них двери.

«Саудиты на эту миссию тратили колоссальные средства. Их идеологическая экспансия, особенно в тех регионах, где много малообразованных людей, стала проявляться в виде формирования ячеек международных террористических организаций и рекрутов в ИГ из числа местного населения. Сегодня террористы ИГ - это не иностранцы, не какие-то заграничные эмиссары. Они местные граждане, ничем примечательным от остального населения не отличающиеся. Однако это люди с глубоко деформированным мировоззрением, религиозное сознание которых разделило человечество на «своих» - тех, кто достоин жить, и «чужих», которых следует подчинить или убить. Можно сколько угодно уничтожить террористов, но пока жива эта идеология, на место одного игиловца придут трое-четверо других», - прогнозирует политолог.

Касаясь вопроса предотвращения угрозы терроризма в Азербайджане, эксперт рекомендует прежде всего обратить пристальное внимание на негласную религиозную пропаганду в школах и лицеях, распространение радикальных идей в мечетях. В сети этой идеологии попадают люди с еще формирующейся психологией, мало- или вовсе неграмотная молодежь. Если раньше в постсоветских странах, особенно на Северном Кавказе, в Дагестане пропаганду вели иностранцы, то теперь идет самовоспроизводство людских ресурсов, подпитка терроризма.

«Победить терроризм прежде всего следует на идеологическом фронте, - убежден египетский политолог. - Идеологическое противодействие надо организовать в школах, где ученикам нужно прививать общечеловеческие ценности, просвещать о правах человека, чтобы они были готовы к правильной оценке человеконенавистнических идей экстремизма. Такую же идеологическую борьбу следует наладить в стране посредством культуры и искусства».

Салех убежден, что проблема религиозного экстремизма на Ближнем Востоке не будет решена, пока не определится место религии в государстве. К примеру, основу государственности Израиля составляет иудаизм, и соседние народы вполне резонно хотят применить эту модель религиозной государственности у себя в странах. Такая же модель реализуется и в Саудовской Аравии, Иране и некоторых других странах. И пока религия выходит за рамки храмов, становится частью государственной политики, межконфессиональные войны будут продолжаться. «Это замкнутый круг: чтобы победить террористов на поле боя надо остановить распространение идеологии терроризма; чтобы остановить эту идеологию, надо вести контратаку на идеологическом фронте – в сферах образования, культуры и искусства, - полагает эксперт.

По прогнозам Мухаммеда Салеха, война с ИГ в Сирии и Ираке закончится нескоро. С ИГ в Ираке воюют Силы народной мобилизации, которые получили статус вооруженных сил Ирака. И эти войска сформированы сплошь из шиитов. «Теперь представьте, какое ожесточенное сопротивление оказывают отряды ИГ, состоящие только из суннитов. Надо отметить, что жители Мосула и Ракки два года существовали под властью ИГ, и еще не известно, на чьей стороне симпатии суннитского населения этих городов. Ситуация в Алеппо, скорее всего, будет урегулирована по российскому сценарию, но в сирийской Ракке, которую считают столицей сирийского крыла ИГ, и непосредственно в Мосуле положение очень неопределенное», - предполагает Салех.