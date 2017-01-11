 

Правящая партия Германии нашла замену Меркель

 

Правящая коалиция ФРГ планирует предложить главу Министерства экономики и энергетики, вице-канцлера Зигмара Габриэля в качестве замены действующему канцлеру Ангеле Меркель, передает RT со ссылкой на источники в бундестаге.

«Велика вероятность того, что 29 января Габриэль официально заявит о своем участии в предвыборной кампании», — прокомментировал данные сообщения представитель Социально-демократической партии Германии Маркус Фишер.

В пресс-службе партии, в свою очередь, отметили, что данные предположения не имеют под собой серьезных оснований.

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