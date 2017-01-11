Армянские политологи призывают вернуть тело азербайджанского солдата

Армения никак не может определиться, как ей поступить с телом убитого военнослужащего ВС Азербайджана рядового Чингиза Гурбанова.

Как известно, 29 декабря разведгруппа ВС Армении пыталась перейти границу Азербайджана. Боевое охранение азербайджанской армии вступило с ней в бой, в результате которого армянская сторона понесла потери. Однако и азербайджанские ВС недосчитались одного солдата. Некоторое время Ч. Гурбанов считался пропавшим без вести, но потом выяснилось, что он убит в бою и его тело захватили армянские войска. 8 января глава Генштаба Армении Мовсес Акопян на встрече с журналистами подтвердил, что тело убитого солдата находится в Армении.

Сразу после этого политики, военные, журналисты страны принялись спорить – возвращать ли тело азербайджанского солдата на родину или нет. В частности, бывший разведчик В. Вартанов предложил превратить убитого в предмет торга и использовать как оружие психологического давления.

«Это тело сегодня для нас в войне с турками является хорошим оружием на поле психологической битвы, и мы должны это использовать. Надо воспользоваться случаем и не допустить противного - чтобы турки смогли использовать этот фактор против нас. Конечно, рано или поздно мы вернем тело, однако этот факт должен быть всесторонне освещен прессой», - считает Вартанов.

Руководитель же армянского Института международных отношений и безопасности политолог С. Сафарян заявил, что не понимает, какие цели преследуют армянские власти, затягивая передачу тела Ч.Гурбанова, как установлено международными конвенциями, через Международный комитет Красного Креста.

«Скорее всего, армянская сторона все еще старается добиться осуждения азербайджанской агрессии, и поэтому так долго не выдает тело. В то же время Минская группа не намерена называть конкретных имен в связи со случившимся.

Наша дипломатия оказалась настолько недееспособной, что несмотря на все усилия, не смогла добиться, чтобы даже после апрельской войны со стороны Минской группы прозвучали какие-либо конкретные обвинения в адрес Азербайджана. Так что теперь тем более не стоит ждать большего. Наша сторона надеялась получить какие либо оценки со стороны ОБСЕ, но этого не случилось. и дальнейшая задержка передачи тела мне кажется бессмысленной», - подчеркнул политолог.