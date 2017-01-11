 

В Украине снова заговорили о нефтепроводе из Баку

Автор: Отдел информации 

«Уже сообщалось о том, что Украина договорилась с Азербайджаном о поставке 1,3 млн тонн нефти. А сейчас интерес к азербайджанской нефти проснулся также у наших западных соседей, поляков», - пишет украинское издание «Деловая столица», сообщает haqqin.az.

Согласно информации, польский энергетический портал Energetyka24 писал о том, что интерес к поставкам азербайджанской нефти на польские заводы появился у крупного польского нефтепереработчика группы Lotos. Интерес со стороны Польши создает предпосылки для реанимации Евроазиатского нефтетранспортного коридора «Баку-Тбилиси-Поти-Одесса-Броды-Адамово-Плоцк-Гданьск».

«В начале 2000-х России удалось противостоять реализации проекта нефтетранспортного коридора, развязав отчаянную пропагандистскую кампанию и рассказывая о его экономической нецелесообразности. Однако теперь у заинтересованных сторон появилась возможность переиграть, казалось, уже законченную игру. Во всяком случае, вопросы безопасности и экономический прагматизм после событий на Донбассе и в Крыму для Украины, Беларуси и Польши звучат несколько по-иному», - пишет издание.

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