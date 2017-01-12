Белый дом: «Трамп утаивает финансовые связи с Москвой»

Администрация США считает, что избранный президент Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь уходящего президента Барака Обамы Джош Эрнест, передает РИА Новости.

По его словам, многие вопросы, которые поднимались, касались потенциальных финансовых связей избранного президента, его семьи и бизнеса в России. Есть много свидетельств, которые Трамп и его семья могут собрать, чтобы опровергнуть эти заявления и обвинения как безосновательные, указал Эрнест. «Но они отказались это сделать. Эта секретность только сеет сомнения в общественном мнении», — считает представитель Белого дома.

«Вся имеющаяся информация, которая есть, не подтверждает их аргумент, что заявления беспочвенны. Потому что я знаю, что по крайней мере одного члена семьи Трампа цитировали в недалеком прошлом, когда он говорил, что у его семьи и Trump Organization есть широкие финансовые связи с Россией», — сказал Эрнест.

Ранее Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него. «Я не имею никакого отношения к России — ни сделок, ни кредитов, ничего!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление и откажется от всех постов в своей компании. «Все инвестиции и бизнес-активы в Trump Organization уже были или будут переданы в траст до 20 января», — заявила представитель Трампа юрист Шери Диллон.

Она добавила, что Трамп не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить «под строгим контролем на предмет конфликта интересов». Диллон также пообещала, что будущий президент не станет контактировать со своей компанией.