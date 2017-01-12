Сексменьшинства начали кампанию против Азербайджана

В интернете появилась петиция в поддержку прав ЛГБТ сообщества в Азербайджане. Начал акцию глава Альянса «Нефес ЛГБТ» Джавид Набиев, эмигрировавший на Запад и получивший в 2014 году определенную известность тем, что объявил через социальные сети о своей «помолвке» с другим парнем. К этой истории еще стоит вернуться, ну а пока, собственно, о самой петиции.

Напомним читателям, что ЛГБТ - аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров.

Размещено ходатайством на одном из популярных ресурсов, специализирующихся на организации сбора подписей «против», или «за», чего бы ни было. На момент написания этого материала под петицией подписались менее 300 человек.

Составители ходатайства отмечают, что геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в Азербайджане «сталкиваются с предрассудками, дискриминацией и преступлениями на почве ненависти. Они не имеют никакой юридической защиты».

Альянс «Нефес ЛГБТ» просит правительство законодательно закрепить защиту ЛГБТИ от дискриминации и преступлений на почве ненависти.

Впрочем, пользуясь случаем «Нефес ЛГБТ» затрагивает не только беспокоящие сексменьшинства вопросы, но и тему свободы выражения мнений, собраний и передвижения и т.д.

Говорится о случаях нападений против представителей ЛГБТ в Азербайджане. Досталось и Национальному совету по телевидению и радиовещанию Азербайджана, председатель которого как-то заявил, что телевизионные каналы должны повысить стандарты вещания вместо трансляции телевизионных программ, которые «представляют гомосексуальный образ жизни как нормальный".

В беседе с haqqin.az говоря о теоретической стороне вопроса правозащитник, глава Женского кризисного центра Матанат Азизова заявила, что законы, которые защищают права никогда не помешают.

«Наоборот, они нужны. Но до принятия любого закона необходимы исследования, анализ, мониторинг ситуации, оценка проблемы, общественные слушания. Могу с сожалением отметить, что в последнее время все чаще различные непрофессиональные инициативные группы, «люди с улицы» пытаются влезть в правозащитное движение. Таким образом они не помогают, а наоборот искажают такое понятие как права человека».

По ее словам, необходимо учитывать традиционные и религиозные аспекты. Главным должен быть принцип: «не навреди».

Является ли нормальным гомосексуальный образ жизни – это дело самих геев и лесбиянок. Но вот то, что пропагандировать его не стоит, наверное, очевидно для большинства жителей Азербайджана.

И ведь в самом деле, что мешает гомосексуалам жить в свое удовольствие. Но нет же, им и гей-парады подавай, и усыновление детей.

Тот же Джавид Набиев жил себе в Азербайджане, но затем во всеуслышание заявил, что он обручился. Для чего этот шум – понятно. Таким образом был создан искусственный ажиотаж, что позволило достаточно легко Набиеву и его возлюбленному получить убежище в Европе (как он сам говорит, в Германии).

Перед своим отъездом Набиев дал интервью Радио Азадлыг. «И у меня, и у моего возлюбленного нарушилась психика. Мы решили с ним обручиться и я поделился этим решением в Facebook, но конечно же, я не назвал имени своего парня.

После обручения, я изменил свое «relationship» в Facebook и опубликовал фотографию наших рук с кольцами. Сайты начали распространять об этом информацию, на одном из них даже сделали гиперссылку на мою страничку, в результате чего некоторые члены гомофобного общества, переполненные ненавистью, с легкостью могли найти меня в социальной сети и оскорбить».

В общем, все понятно. Набиев громогласно о себе сообщил, «обручился», получил порцию возмущения вкупе с недоумением (и ненавистью, как он говорит). Но ведь до этого ему никто не мешал жить в Азербайджане?

Далее он говорил: «У парня, с которым я жил, были проблемы - семья отобрала у него документы. Мы не могли покинуть страну, хорошо у него был при себе загранпаспорт…» Это как? Отобрали документы, а самый главный – загранпаспорт – забыли?

А теперь вот возникла эта петиция. Для чего она? Очевидно, это попытка напомнить о себе. Два года прошло, Набиева никто не помнит, а жить как-то надо. Кстати говоря, информированные источники в правозащитных кругах, не понаслышке знакомые с операцией «убежище в Германии» рассказали в деталях, как это происходило.

Уехав из страны Набиев по программе защиты находился в Грузии. Международным организациям он говорил, что его могут убить в Азербайджане. Однако это не мешало ему тайком от этих же организаций приезжать в Азербайджан. Где его, естественно, не убили. Если бы у него были проблемы, то почему на границе он ни разу не столкнулся со сложностями?

Есть еще вопрос: Почему инженер, или айтишник из сообщества ЛГБТ не заявляют, что их права нарушаются? А ведь в этих сферах представителей ЛГБТ также много и коллеги, как правило, знают об их сексуальной ориентации. Дело в том, что в отличии от проституции или шоу-бизнеса, в таких сферах просто не принято обсуждать свои сексуальные предпочтения. И потому геи работают везде, но их никто не трогает.

И ведь в самом деле, что мешает гомосексуалам жить в свое удовольствие. Но нет же, им и гей-парады подавай, и усыновление детей.

Может, гетеросексуалам (людям с пока еще «традиционной» ориентацией) пора начинать писать свои петиции и проводить свои парады, естественно, не под флагом цвета радуги, которую выбрали в ЛГБТ-сообществе.