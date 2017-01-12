 

Столкновение поездов в Сербии: десятки раненых

 

Пассажирский и товарный поезда столкнулись на севере Сербии в среду вечером, пострадали 22 человека, передает РИА Новости.

Сообщается, что столкновение на железнодорожной ветке Белград-Нови-Сад произошло около станции Сайлово-Кисач, когда пассажирский поезд на скорости 15 километров в час ударил в последний вагон грузового состава.

"Наша диспетчерская служба в 19.34 получила телефонное сообщение, что произошло столкновение поездов. Место происшествия было труднодоступным, поэтому пострадавшие сначала были перевезены другим поездом до главной железнодорожной станции в Нови-Сад, оттуда машины скорой помощи доставили их в клинический центр. Четверо пассажиров получили тяжелые травмы, 18 — легко травмированы", — цитирует агентство начальника службы скорой помощи Нови-Сада Богдана Живановича.

На место происшествия вместе с медиками прибыли полиция и пожарные. По данным экстренных служб, опасности для жизни пассажиров нет. Отмечается, что машинист в результате происшествия не пострадал.

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Столкновение поездов в Сербии: десятки раненых
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