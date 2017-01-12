Шахматист сборной Азербайджана: «Мое возвращение в Германию исключено»

Шахматист сборной Азербайджана Аркадий Найдич, ранее выступавший за сборную Германии, заявил, что его возвращение в немецкую национальную команду исключено.

Уроженец Риги, переехавший в Германию с семьей в 11-летнем возрасте, получил гражданство Азербайджана в 2015 году, после чего выступает за сборную нашей страны.

На вопрос издания «64» о том, исключено ли его возвращение под знамена Немецкой шахматной федерации, Найдич ответил, что «однозначно исключено, такого не произойдет».

Шахматист также рассказал, что переехал жить в Баку из Баден-Бадена.

«Баден-Баден – красивый город, и мне нравилось жить там. Но Баку тоже красив. После смены шахматного гражданства я должен был переехать в Азербайджан, что я и сделал».

Найдич также вспомнил о Всемирной шахматной Олимпиаде, состоявшейся в сентябре прошлого года в Баку и на которой мужская сборная Азербайджана заняла 12-е место.

«Конечно, это было разочарованием. Мы стали лишь 12-ми. Наша команда играла неплохо, но в конце турнира проиграла России и Англии. На Олимпиаде очень важна концовка. Нужно, чтобы повезло с соперниками. Если вы попадаете на Россию, США или Китай, то бывает тяжело. У Англии тоже была очень хорошая команда. В целом наше выступление было разочаровывающим».