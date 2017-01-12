 

Ильхам Алиев похвалил Васифа Талыбова

 

Президент Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Нахчыванской Автономной Республике, высоко оценил деятельность руководства республики.

В своем выступлении на встрече с представителями общественности, И.Алиева назвал Нахчыван образцовой республикой: «Здесь вновь отстроены центральные больницы всех городов и районов. Родильный дом, диагностический центр, республиканская больница в городе Нахчыван – все эти медицинские учреждения отвечают самым высоким стандартам, здесь установлено самое современное оборудование.

Нахчыван хорошеет, благоустраивается, и это меня очень радует. Уверен, что радует и вас. Здания ремонтируются, строятся новые красивые дома, прокладываются широкие проспекты. Созидательная работа, благоустройство демонстрируют, с одной стороны, мощь нашей страны, а с другой, - эффективную работу руководства Нахчывана. Вся эта работа ведется с большой любовью, со вкусом и аккуратно", - отметил глава государства.

Глава государства отметил, что Нахчыван отличается своей красотой в мировом масштабе: "Конечно, древняя и богатая история Нахчывана – наше национальное достояние. Нахчыван – древний край, древняя земля Азербайджана. Здесь охраняются исторические памятники, свидетельствующие о нашей древней истории. Они свидетельствуют о том, что азербайджанский народ веками жил и творил в этом крае. Это – наше большое национальное достояние».

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