Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США

Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Об этом заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Представители мексиканского руководства ранее уже заявляли, что Мехико не будет оплачивать возведение барьера между двумя странами, передает ТАСС.

"У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики. Ранее, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.

Как отметил Трамп, избранный вице-президент Майкл Пенс "возглавит усилия по получению окончательных подтверждений различных ведомств и Конгресса", связанных с началом строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также утверждал, что Мехико "компенсирует стоимость стены" в той или иной форме.

Трамп последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановила бы поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. В прошлом он не раз обещал, что заставит заплатить за возведение этого сооружения мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составлять около 15 метров, а его стоимость республиканец оценивал в $10-12 млрд.