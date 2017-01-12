 

Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США

 

Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Об этом заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Представители мексиканского руководства ранее уже заявляли, что Мехико не будет оплачивать возведение барьера между двумя странами, передает ТАСС.

"У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики. Ранее, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь окончания переговоров с Мехико. Они, как ожидается, начнутся сразу же после его инаугурации.

Как отметил Трамп, избранный вице-президент Майкл Пенс "возглавит усилия по получению окончательных подтверждений различных ведомств и Конгресса", связанных с началом строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также утверждал, что Мехико "компенсирует стоимость стены" в той или иной форме.

Трамп последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановила бы поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. В прошлом он не раз обещал, что заставит заплатить за возведение этого сооружения мексиканское правительство. По словам республиканца, высота барьера должна составлять около 15 метров, а его стоимость республиканец оценивал в $10-12 млрд.

76 просмотров


Старости
Эльман Рустамов собирает банкиров
Эльман Рустамов собирает банкиров
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
13 Янв 8° / 5°
14 Янв 7° / 3°
15 Янв 9° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8719 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN


Новостная лента

Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США
Ильхам Алиев похвалил Васифа Талыбова
Теневое ЦРУ: «Минск и Астана не приемлют представителя Армении на посту генсека ОДКБ»
Шахматист сборной Азербайджана: «Мое возвращение в Германию исключено»
Столкновение поездов в Сербии: десятки раненых
Покушение на зятя президента Грузии
Сексменьшинства начали кампанию против Азербайджана
Белый дом: «Трамп утаивает финансовые связи с Москвой»
В Украине снова заговорили о нефтепроводе из Баку
Армянские политологи призывают вернуть тело азербайджанского солдата
Правящая партия Германии нашла замену Меркель
Мухаммед Салех о том, как предотвратить теракты в Азербайджане эксклюзив
Стрельба в супермаркете в Испании
Тиллерсон о признании Крыма частью России
Масляков выводит Карабах на сцену КВН реакция Тахира Иманова
Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского солдата
Украина помогала Хиллари Клинтон
Путин хотел, чтобы его в Америке боялись. Ну и вот! наше послесловие
Боевики ХАМАС, выдав себя за девушек, шпионили за израильскими военными
В Чечне ликвидировали четырех боевиков
Какому олигарху Ильхам Алиев сделал предупреждение? по следам выступлений президента
Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Россией
Баку и Минск сверили часы
Ильхам Алиев о потенциале Отдельной общевойсковой армии
Ереван вступает в войну за Лапшина Заявление МИД Армении