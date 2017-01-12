Предрекший последнему человеку конец истории, отец американской философии Фрэнсис Фукуяма встретил начало президентского правления миллиардера из Манхеттена с мыслями о новом мире пост-фактов. Приход Трампа к власти мэтр объясняет закономерным итогом захвата «мировым злом» информационной власти.

По Фукуяме, виной всему стало порождение либеральной цивилизации - интернет и абсолютная свобода информации, эти орудия, придуманные для низвержения антилиберальной цивилизации. Дескать, Запад погубили технологии, призванные к победе над авторитаризмом. В итоге эти же технологии погубили идею западной демократии.

Перелистывая страницы американской истории становишься невольным свидетелем неоднократного торжества чудной политической нелепости. Почему же Фукуяма посадил на скамью подсудимых его Величество Интернет с его феноменальным социальным явлением – соцсетями (кстати, теоретик либерализма не отвергает одной из призваний соцсетей – революционную организацию масс)?

Разве после великого демократа Вудро Вильсона (того самого, который на встрече с Али Мардан беком Топчибашевым в Версале удивился независимости Азербайджана), обозначившего американскую претензию на мировое господство, не пришли к власти три республиканца, вписавшие в страницы истории обычными чернилами свои имена, покрытые позором? Неужели и в начале двадцатого века Америку погубила всемирная паутина информации, захваченная идеологическими противниками? Если Обама оставляет после себя страну с вернувшим себе былую славу долларом, возрожденной экономикой и всеугрожающим победоносным американским милитаризмом, то и Вильсон уходил, оставляя в наследство трем республиканцам-президентам стабильную экономику и версальскую платформу, закрепившую за Америкой роль мирового гегемона.

Но Вильсона сменил Гардинг, который остался в истории своими пристрастиями к покеру, алкоголю и проституткам. Затем пришёл другой республиканец – Кулидж. А он остался в истории своими пристрастиями к фашистскому Ку-Клукс-Клану и пресловутым судам Линча. Ушел Кулидж, а после него был избран еще один республиканец – Гувер. С первых дней его правления начался биржевой крах и Великая депрессия… Ведь законы истории, исторический материализм и диалектическое развитие истории еще никто не отменял. Неужели гений Фукуяма и вправду видит причину победы нового посредственного Гувера в реваншистских устремлениях России, хакерских диверсиях и деформации биополя Интернета?

Почему победил Трамп? А потому что он говорил о проблемах американского бизнеса, высоких ценах, коррупции, культурологической экспансии – о буднях американского народа! В то время, как его противница рассуждала о неприемлемости Асада, объявляла Путина новым мировым изгоем, призывала к смещению Эрдогана… Американцы устали от навязанных им войн, навязчивой мессии и крестовых походов, они не хотят спасать мир, вызволяя из беды Сомосу (лишь для того, чтобы десять лет спустя пожалеть об этом) или натягивая петлю на шею повергнутого Саддама (лишь для того, чтобы десять лет спустя пожалеть об этом). Мир можно опоясать Всемирной сетью, но мир невозможно загнать под безраздельное тотальное мировое господство одной страны. Все деспотии, и конечно же, мировой империализм признавали свое бессилие перед третьим законом Ньютона. Истина стара и проста как мир.

Почему победил бизнесмен Трамп? Именно по той причине, по которой некогда победил пацифист Обама, авансом получивший Нобелевскую премию мира. Рим устал от войны! Америка завязла в развязанных прежней Америкой бессмысленных пунических войнах, подгоняющих мир под теорию «конца истории и последнего человека». Трамп победил, потому что призвал американцев вернуться из далекого Азербайджана, северной Африки, юго-восточной Азии обратно в Вашингтон, чтобы вернуть, как он каждый раз повторяет, своей стране былое величие.

Да, прежняя Америка потерпела крах и в далеком Азербайджане, ибо и в нашей стране избрала союзницей не прогресс и развитие, а революцию. Я всячески задавался вопросом – почему Америка в нашей стране отождествлялась с хорошо знакомым из большевистской литературы словом – революция?!

С каких пор революция предопределяла победу либерализма?! И почему насильственную смену формации, и вообще само насилие увязали с либеральными ценностями, превратив в главное средство для достижения либеральной свободы? Ведь либерализм предполагает реформирование общества, а не насилие и кровь!

Прежняя Америка выступала в роли покровителя азербайджанского национал-большевизма, всячески лелея и стимулируя рост борьбы против политического легитимизма. Прежняя Америка выбрала себе в союзники не политическую аристократию, пропитанную западничеством до мозга костей, а подобранную с улицы плебейскую гопоту и маргинальщину. Они формировали в Азербайджане национал-оранжизм в лице Али Керимли, Гезал Байрамлы, Фуада Гахраманлы и прочей политшвали, подобранной с задворок рухнувшей бородатой майданутой отвергнутой цивилизации.

Ведь как можно было финансировать и поддерживать такого заведомо проигрышного политика, как Али Керимли и иже с ним, открывая путь к насилию и большой крови в еще одной стране? Али Керимли – этот политик, вначале предавший своего лидера, экс-агента КГБ Абульфаза Алиева, а затем обманутый всем своим окружением. Это единственный политик в своем роде на постсоветском пространстве, чье окружение в полном составе перешло в противоположный лагерь. Это единственный политик в своем роде, который вначале подыгрывал властям, а затем переродился в оголтелого противника этой же власти. Это единственный политик в своем роде, который вначале на деньги властей строил оппозицию, а затем на деньги грантовых доноров сражался с этой же властью. Это единственный политик в своем роде, который под знаменами либерализма вступал в союз с клерикалами-радикалами. Кто с любовью к Западу на устах, расширял ареал шиитского сопротивления в варварском Нардаране…

Кто и почему ставил на этого политика, вливая сотни тысяч, если не миллионы в его становление? О чем думали аналитики ЦРУ? Вот так они вели ведомого - еще одно олицетворение кощунства в еще одной восточной стране.

Нет, прежняя Америка еще не сошла с поставленных рельсов. Система все еще работает по заданной цели. Вот вам свежий пример. Революционному листку Керимли, газете «Азадлыг» совсем недавно снова выделили 175 тысяч долларов. Как же обмануты оказались новые вдохновители национал-оранжизма? Рупор оранжизма, редактор газеты «Азадлыг» Ганимат Захид просто-напросто свойственным себе вульгарным образом, присвоил деньги партии. Керимли возмущен.

Лидер партии отправляет группу товарищей-маргиналов во главе с контролёром по имени Рагим Гаджиев в революционную эмиграцию на берег Сены, откуда вещает Захид, чтобы разобраться – на что же были потрачены партийные деньги? Как же это напоминает вульгарную неразборчивость в связях и финансах революционные ливийские племена – еще одного союзника Вашингтона, которые по утрам повторяют тезисы Фукуямы, а по ночам устраивают резню с всадниками ИГИЛ!

Еще несколько лет назад, было подсчитано, что прежняя Америка в частности, и Запад в целом, выделили на расцвет национал-либерализма в Баку намного больше финансовых ресурсов, чем на три революции в стране-колыбели либерал-оранжизма. Вот это азербайджанское политварварство в духе ливийских племен и варваров после казни Каддафи. Они проливали кровь за деньги прежней Америки…

Вот это и есть момент истины Трампа. Вот почему Трамп победил в прежней Америке. Он открыл глаза своим избирателям, показывая куда и на что тратятся деньги трудоголика-налогоплательщика. На завоевание мира? Мираж! На варварские племена, которым вначале внушали исповедание в коммунистическое и пролетарское братство, а теперь веру в победу либерализма с помощью Интернета и соцсетей. Да-да, ведь Али Керимли был примерным и стойким главой азербайджанского университетского комсомола. Как и многие поколения ливийских племен, которые выросли на Зеленой Книге Каддафи.

Непросвещенный либерализм с феодальным мышлением. Вот с каким постфактом и столкнулась теория Фукуямы, потерявшая последнего человека в конце истории…