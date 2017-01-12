В США состоялась первая за год смертная казнь

Первая в США смертная казнь в наступившем году проведена на территории штата Техас, передает Associated Press.

Смертельная инъекция была введена 48-летнему Кристоферу Улкинсу, осужденному в 2005 году за убийство двух человек.

Смертная казнь практикуется в 31 американском штате. При этом Техас находится на первом месте среди них по числу смертных приговоров. На сегодняшний день в тюрьмах США ожидают казни около трех тысяч человек.

В 2016 году в стране было проведено 20 смертных казней — самое низкое количество за последние три десятилетия. Чаще всего для исполнения смертного приговора применяется смертельная инъекция.