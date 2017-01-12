 

Moody’s: «Карабахский конфликт негативно влияет на экономику стран СНГ»

 

Стабилизация цен на нефть ослабила давление на экономику и бюджет девяти стран СНГ, однако прогноз кредитоспособности для региона является «негативным».

Как передает АПА, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service по странам СНГ. По мнению аналитиков Moody’s, это обусловлено высоким уровнем долга в инвалюте. 

«Государства СНГ справлялись с последствиями ценового шока на нефтяном рынке с помощью традиционной политики, в том числе введения плавающих валютных курсов, а также ужесточения бюджетной и кредитно-денежной политики. Это ограничило последствия падения цен на нефть и обеспечило большинству стран возможности для сдержанного улучшения ситуации в экономике в 2017 году», – отметила вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Кристин Линдоу отмечает, что, согласно прогнозам агентства, в этом году экономический рост в регионе достигнет 2%, в 2018-м ожидается 3%-ный рост. По ее словам, геополитические конфликты будут иметь основной вес в экономике стран СНГ.

«Введение Западом санкций против России из-за событий в Украине, а также увеличение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта оказывают негативное влияние. Девять стран СНГ конфликтуют со своими соседями. Только на белорусско-казахстанской границе нет никаких проблем», - сказала она.

1228 просмотров


Старости
Эльман Рустамов собирает банкиров
Эльман Рустамов собирает банкиров
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
13 Янв 8° / 5°
14 Янв 7° / 3°
15 Янв 9° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8809 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

В Баку погибли два пешехода
Премьер Армении попал в опалу Саргсяна
Азербайджанцы учили узбеков борьбе с кибератаками
Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище
Новый заместитель Микаила Джаббарова
Житель Дагестана пытался посадить осла на автобус до Москвы видео
Азербайджанец попался на грабеже дома в российской деревне
Пакистанские дзюдоисты не приедут на Исламские игры в Баку
В боях в Чечне погибли спецназовцы
Байден: США не применят ядерное оружие первыми
В Венесуэле арестовывают депутатов-путчистов
Moody’s: «Карабахский конфликт негативно влияет на экономику стран СНГ»
В США состоялась первая за год смертная казнь
Содокладчики ПАСЕ на встрече с Ильхамом Алиевым обновлено
Крупная авария в Турции Более 30 пострадавших; видео
Трамп открыл глаза на Али Керимли и ливийские племена конец истории
Президент Мексики отказался платить за стену на границе с США
Ильхам Алиев похвалил Васифа Талыбова
Теневое ЦРУ: «Минск и Астана не приемлют представителя Армении на посту генсека ОДКБ»
Шахматист сборной Азербайджана: «Мое возвращение в Германию исключено»
Столкновение поездов в Сербии: десятки раненых
Покушение на зятя президента Грузии
Секс-меньшинства начали кампанию против Азербайджана
Белый дом: «Трамп утаивает финансовые связи с Москвой»
В Украине снова заговорили о нефтепроводе из Баку