Moody’s: «Карабахский конфликт негативно влияет на экономику стран СНГ»

Стабилизация цен на нефть ослабила давление на экономику и бюджет девяти стран СНГ, однако прогноз кредитоспособности для региона является «негативным».

Как передает АПА, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service по странам СНГ. По мнению аналитиков Moody’s, это обусловлено высоким уровнем долга в инвалюте.

«Государства СНГ справлялись с последствиями ценового шока на нефтяном рынке с помощью традиционной политики, в том числе введения плавающих валютных курсов, а также ужесточения бюджетной и кредитно-денежной политики. Это ограничило последствия падения цен на нефть и обеспечило большинству стран возможности для сдержанного улучшения ситуации в экономике в 2017 году», – отметила вице-президент Moody’s Кристин Линдоу.

Кристин Линдоу отмечает, что, согласно прогнозам агентства, в этом году экономический рост в регионе достигнет 2%, в 2018-м ожидается 3%-ный рост. По ее словам, геополитические конфликты будут иметь основной вес в экономике стран СНГ.

«Введение Западом санкций против России из-за событий в Украине, а также увеличение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта оказывают негативное влияние. Девять стран СНГ конфликтуют со своими соседями. Только на белорусско-казахстанской границе нет никаких проблем», - сказала она.