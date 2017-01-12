В Венесуэле арестовывают депутатов-путчистов

Служба разведки Венесуэлы задержала депутата и одного из лидеров оппозиционной партии «Народная воля» Хильбера Каро по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Айссами, передает РИА Новости.

По словам Эль-Айссами, задержанный имеет отношение к подготовке заговора против правительства и покушений.

«Мы хотим сообщить о задержании гражданина Хильбера Каро за подготовку им террористических актов на улицах Венесуэлы, «Народная воля» виновна в насилии, которым они хотят зажечь страну», — приводит государственное телевидение слова Эль-Айссами.

Также Каро подозревается в обладании оружием и проведении нелегальных встреч вне национальной территории в соседней Колумбии.

«В воскресенье, 8 января, Каро находился на границе Колумбии и Венесуэлы, совсем рядом с сахарным комбинатом в Уренье, где провел встречу с тремя гражданами, личности которых еще предстоит установить», — приводит портал El Nacional заявление вице-президента.